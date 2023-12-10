دعوة ثلاثية في سيئول لحملة دولية قوية ضد بيونغيانغ

المصدر: سيئول - وكالات

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أعلنت الحليفات التقليديات الثلاث، الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، من سيئول، أمس، بعد اجتماع كبار مستشاري الأمن القومي لدولها، مبادرة ثلاثية تهدف إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية، فيما جاء الرد الفوري من بيونغيانغ، إن كوريا الشمالية عاقدة العزم على إطلاق المزيد من أقمار التجسس العسكرية، في القريب العاجل، لرصد التحركات، وجمع المعلومات الأمنية، والعسكرية، عمن وصفتهم بـ«أعدائها».

ودعا كبار مستشاري الأمن القومي الثلاثة إلى إطلاق «حملة دولية أشد قوة»، لوقف تطوير كوريا الشمالية أسلحة وصواريخ نووية، والتصدي لتعاونها العسكري مع دول أخرى.

يأتي اجتماع مستشار الأمن القومي للولايات المتحدة، جيك سوليفان، ومدير مكتب الأمن القومي الكوري، تشو تاي يونغ، والأمين العام للأمن القومي الياباني، تاكيو أكيبا، في سيئول بالتزامن مع وصول التوتر في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، مع تسريع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وتيرة تطوير برنامج بلاده النووي والصاروخي، والتباهي بـ«عقيدة نووية تصعيدية تسمح بالاستخدام الوقائي للأسلحة النووية».

وخلال مؤتمر صحافي، أعقب الاجتماع، صرح سوليفان، لصحافيين، إن واشنطن، وحليفتيها سيئول، وطوكيو، تخطط لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد الأنشطة الإلكترونية لبيونغيانغ. وأضاف إن الدول الثلاث أطلقت مبادرة ثلاثية تهدف إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية. وأكد أن الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، اتفقت على مبادرات جديدة للرد على تهديدات كوريا الشمالية، بما في ذلك إساءة استخدام العملات المشفرة، وعمليات الإطلاق الفضائية.

فيما قال مستشار الأمن القومي الياباني، إن «الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة» لكوريا الشمالية برزت باعتبارها أحدث التحديات، واصفاً إياها بـ«مصدر تمويل» لتطوير الصواريخ النووية للدولة المعزولة. وفي وقت أعلن البيت الأبيض، أن الدول الحليفة الثلاث ستتشاور، بشكل أوثق، وتتبادل البيانات حول إطلاق الصواريخ.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أمس، أن بيونغيانغ عاقدة العزم على إطلاق المزيد من أقمار التجسس العسكرية في المستقبل القريب، واصفة التطوير في مجال الفضاء بأنه جزء من حقها في الدفاع عن نفسها مثل أي دولة أخرى. كما انتقدت كوريا الجنوبية لإطلاقها قمرها الصناعي قائلة إن هناك معايير مزدوجة.

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