الرئيس الكوري الجنوبي يجرى تعديلا وزاريا شمل 6 وزراء

المصدر: د ب ا

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أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الاثنين إجراء تعديل وزاري شمل ستة وزراء من بينهم وزير المالية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن كيم داي كي رئيس هيئة موظفي الرئاسة القول إن تشوي سانغ موغ، السكرتير الرئاسي السابق للشؤون الرئاسية سوف يتولى منصب وزير المالية الجديد، كما سوف يتولى كانغ غونغ اي، الرئيس السابق لجامعة سوكميونغ، منصب وزير شؤون المحاربين القدامى.

كما اختار الرئيس الكوري سونغ مي ريونغ، الباحث السابق في المعهد الاقتصادي الكوري لشؤون الريف، لتولي منصب وزير الزراعة.

وتضمن التعديل الوزاري تولى بارك سانغ وو، الرئيس السابق لشركة التطوير العقاري "كوريا لاند اند هاوسينغ كورب" منصب وزير الاراضي، وكانغ دو هيوانغ رئيس المعهد الكوري لعلوم المحيطات والتكنولوجيا لتولي منصب وزير المحيطات.

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