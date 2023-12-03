زعيم غينيا بيساو يتهم رئيس الحرس الوطني بمحاولة الانقلاب عليه

المصدر: ا ب

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أكد الرئيس عمرو سيسوكو إمبالو اليوم الأحد بعد اجتماع مع قوات الأمن أن تبادل إطلاق النار في عاصمة غينيا بيساو يوم الجمعة كان محاولة انقلاب، مؤكدا المخاوف بشأن التهديد الأخير للديمقراطية في منطقة غرب افريقيا التي تشهد انقلابات متزايدة.

قال إمبالو: "لقد حاولوا القيام بانقلاب وفشلوا في تحقيق هدفهم"، بعد أن أطلق أعضاء قيادة الحرس الوطني بشكل غير لائق سراح وزيرين كانا محتجزين بسبب مزاعم فساد، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار مع كتيبة القصر الرئاسي.

خلال زيارة لقيادة الحرس الوطني في بيساو، قال إمبالو إن فيكتور تشونغو، رئيس الحرس الوطني، أقيل من منصبه و"سيدفع ثمنا باهظا" لمحاولته عزل الرئيس.

وقال للضباط: "لقد خانكم قائدكم… ولهذا السبب ننصحكم بالابتعاد عن السياسيين وتقديم خدماتكم للأمة".

تعد محاولة الانقلاب الثانية من نوعها في غرب ووسط أفريقيا خلال أسبوع بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع الأسبوع الماضي في سيراليون.

كما يؤجج التوترات في المنطقة التي شهدت ثمانية انقلابات منذ عام 2020، بما في ذلك في النيجر والغابون هذا العام.

أشارت الكتلة الاقتصادية الإقليمية لغرب إفريقيا التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا - والتي تنتمي إليها غينيا بيساو - إلى الحادث "بقلق عميق" وأعربت عن "تضامنها الكامل مع شعب غينيا بيساو وسلطتها الدستورية".

نقلت صحيفة ذا ديموكرات المحلية عنه قوله: "لقد أصدر شخص الأمر لتشونغو. تشونغو ليس مجنونا لتفجير زنازين الشرطة القضائية وإخراج وزيري المالية والخارجية. إنها محاولة انقلاب وستكون هناك عواقب وخيمة على جميع المشاركين فيها".

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