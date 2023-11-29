بوتين يقول بعد عامين من الحرب : لقد أصبحنا أقوى

المصدر: د ب أ

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا عادت إلى وضع "القوة العظمى" العالمية، بعد عامين تقريبا من إصدار أوامره بالقيام بحرب واسعة النطاق في أوكرانيا

وأوضح بوتين في رسالة بالفيديو مساء الثلاثاء ، وجهها للاجتماع السنوى لمجلس الشعب الروسي العالمي، وهي منظمة غير حكومية يرأسها بطريرك موسكو بقوله "لقد أصبحنا أقوى".

وسلط بوتين الضوء فى خطابه على ضم الأراضي الأوكرانية ،حيث وصفه بأنه نجاح لروسيا.

وذكر بوتين أن روسيا الحديثة استعادت وعززت "سيادتها كقوة عالمية".

ومن ناحية أخرى، ترى الدول الغربية أن روسيا قد ضعفت اقتصاديا إلى حد كبير في أعقاب العقوبات المفروضة عليها ردا على الحرب في أوكرانيا.

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