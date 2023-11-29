القوات الروسية تكثّف الهجمات على أفدييفكا براً وجواً

المصدر: عواصم - وكالات

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قال رئيس الإدارة العسكرية، في بلدة أفدييفكا الأوكرانية، فيتالي باراباش، إن القوات الروسية تكثّف حملتها للسيطرة على البلدة الواقعة في الشرق، من خلال محاولة التقدم صوبها من جميع الجهات، بعد قتال على مدى أسابيع.

وتشن القوات الروسية هجمات برية وجوية على أفدييفكا منذ منتصف أكتوبر الماضي، باعتبارها نقطة محورية في تقدمها البطيء عبر منطقة دونباس شرقي أوكرانيا في الحرب المستمرة منذ 21 شهراً.

جاء التقدم الأخير الذي أعلنه باراباش، في أعقاب تقارير الأسبوع الماضي، التي أفادت بأن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في وقف التقدم الروسي، وصدّه.

وصرّح باراباش لقناة «إسبرسو» التلفزيونية: «أصبحت الأمور في قطاع أفدييفكا أكثر صعوبة، حيث تتزايد كثافة الاشتباكات منذ فترة». وأضاف «فتح الروس قطاعين آخرين، بدأوا من خلالهما تحقيق نتائج، في اتجاه دونيتسك... وفي ما يسمى بالمنطقة الصناعية. ويحاولون اقتحام المدينة من جميع الاتجاهات».

ويقول مسؤولون إنه لم يبق أي مبنى لم يلحق به الضرر، في أعقاب معارك على مدى أشهر في المدينة، التي تشتهر بوجود مصنع ضخم لفحم الكوك. ولم يبق سوى أقل من 1500 شخص من سكان المدينة، الذين كان يبلغ عددهم 32 ألفاً قبل الحرب.

ويقول محللون عسكريون، أوكرانيون، وغربيون، إن روسيا تكبدت خسائر فادحة، على الرغم من أن معركة مدينة أفدييفكا نادراً ما يرد ذكرها في المراسلات العسكرية الروسية الرسمية.

وتحدّث مدونون عسكريون روس، أيضاً عن تحقيق أوكرانيا مكاسب بالقرب من أفدييفكا، الأسبوع الماضي. وذكرت تقارير روسية، أن القوات الروسية، سيطرت على المنطقة الصناعية وحاولت اقتحام مصنع فحم الكوك.

وشنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في يونيو الماضي، لكنها حققت مكاسب هامشية، فقط، في كل من الشرق والجنوب. واعترف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالتقدم البطيء لكنه نفى أي إشارة إلى أن الحرب وصلت إلى «طريق مسدود».

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني، أولكسندر شتوبون، لموقع «ليغا دوت نت»، الإخباري، إن الطقس الشتوي والرياح القوية يؤثران على استخدام كلا الجانبين للطائرات المسيّرة.

وأضاف إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة بالقرب من أفدييفكا ومارينكا القريبة، وهي مدينة أخرى تعرضت لدمار كبير مع تنافس الجانبين على السيطرة عليها منذ أشهر. وتابع «جنودنا المدافعون متماسكون. نحن نقاتل وسنواصل القتال رغم الطقس السيئ».

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