حدث وتاريخ.. 28 نوفمبر 1893 - نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء بانتخابات عامة 1919 ـ انتخاب الليدي أستور لعضوية برلمان المملكة المتحدة، لتكون أول امرأة تحضر جلسات مجلس العموم. 1960 - موريتانيا تحصل على الاستقلال رسمياً من الاستعمار الفرنسي، وتنصيب المختار ولد داداه رئيساً للدولة. 1990 - جون ميجور يتولى رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة. صورة التاريخ: 28 نوفمبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي 1893 - نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء بانتخابات عامة تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App