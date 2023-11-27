الشرطة الأمريكية تعتقل مطلق نار على 3 شبان من أصل فلسطيني

المصدر: أ ب

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اعتقلت الشرطة الأمريكية مشتبهاً به في إطلاق نار على ثلاثة شبان من أصل فلسطيني كانوا يحضرون تجمعاً لعيد الشكر بالقرب من حرم جامعة فيرمونت مساء السبت.

واعتقل عملاء لدى مكتب «الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات» جيسون جيه إيتون، 48 عاماً، أثناء وجوده في منطقة إطلاق النار في برلينغتون في الساعة 3:38 مساء بالتوقيت المحلي، حسبما قالت إدارة شرطة برلينغتون في بيان يوم الأحد.

وجمعت السلطات الأدلة أثناء تفتيش شقة إيتون في مبنى أمام موقع إطلاق النار. وذكرت الشرطة أن من المقرر استدعاؤه للمحاكمة اليوم.

وأدى الهجوم إلى إصابة الشبان الثلاثة نحو الساعة 6:25 مساء، وأعلنت السلطات، في وقت سابق، أن الهجوم ربما كان جريمة كراهية.

وصرح قائد شرطة برلينغتون، جون مراد، في بيان أمس، بأن اثنين من المصابين في حالة مستقرة، بينما يعاني الثالث إصابات أكثر خطورة.

وأضافت الشرطة أن الثلاثة، وجميعهم في العشرين من العمر، كانوا يسيرون أثناء زيارة منزل أقارب أحدهم عندما واجههم رجل أبيض يحمل مسدساً.

وقال مراد: «بدون أن يتكلم المهاجم، أطلق ما لا يقل عن أربع رصاصات من المسدس، ويُعتقد أنه لاذ بالفرار. أصيب الضحايا الثلاثة، اثنان في الجذع، وواحد في الأطراف السفلية».

وجميع الضحايا من أصل فلسطيني، اثنان منهم مواطنون أمريكيون والثالث مقيم.

وقال مراد إن اثنين من المصابين كانا يرتديان الكوفية الفلسطينية الشهيرة.

ومن المتوقع أن ينضم عمدة بيرلينغتون، ميرو واينبرغر، إلى مراد في مؤتمر صحفي اليوم لمناقشة التحقيقات.

وذكر مراد، الذي أعرب عن تعاطفه مع الضحايا وعائلاتهم، أنه لا توجد معلومات إضافية تشير إلى الدافع وراء الهجوم.

وأضاف: «في هذه اللحظة المشحونة، لا يمكن لأحد أن ينظر إلى هذا الحادث، ولا يشك في أنه ربما كان بدافع الكراهية. لقد كنت على اتصال بالفعل مع شركاء التحقيق والادعاء الفيدراليين للاستعداد إذا ثبت ذلك».

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