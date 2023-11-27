رئيس سيراليون: استعادة الهدوء والقبض على معظم مهاجمي ثكنة عسكرية

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو مساء الأحد "عودة الهدوء" بعد يوم من مواجهات مسلّحة في العاصمة فريتاون، معلنا اعتقال "معظم" المسؤولين عمّا قال إنها محاولة لزعزعة استقرار الدولة.

وأعلن بيو في مداخلة مقتضبة عبر التلفزيون الرسمي "عودة الهدوء" بعد "محاولة هدفت الى تقويض السلام والاستقرار اللذين نقوم بعمل شاق" لتحقيقهما.

وكانت حكومة سيراليون قد أكدت الاحد السيطرة التامة على الوضع بعد يوم من المواجهات المسلحة في العاصمة فريتاون، حيث حاول مهاجمون مجهولون السيطرة على مستودع أسلحة للجيش واخرجوا العديد من المعتقلين من احد السجون.

وفرضت السلطات حظرا للتجول في مختلف انحاء البلاد حتى اشعار آخر.

وقال بيو "تم اعتقال معظم القادة" وستتم محاسبتهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الإعلام شيرنور باه قد أفاد وكالة فرانس برس الأحد بأن "الوضع الأمني في فريتاون تحت السيطرة التامة للحكومة".

ويسود المدينة هدوء نسبي، بحسب مراسل وكالة فرانس برس، فيما استمرت نقاط تفتيش أقامها عدد كبير من عناصر الأمن.

ولم يتم الإعلان عن أي حصيلة رسمية لضحايا أعمال العنف.

على شبكات التواصل الاجتماعي تم تداول مقاطع فيديو تظهر على ما يبدو موقوفين بداخل آلية عسكرية أو بالقرب منها.

وبحسب حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، بين المشاركين في العملية الذين سقطوا على يد قوات الأمن مقرّب من الرئيس السابق إرنست باي كوروما (2007-2018).

وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إعادة جدولة رحلاتها بعد رفع حظر التجول، مؤكدة أن المجال الجوي لا يزال مفتوحًا.

طبيعة الأحداث تحيي طيف محاولات انقلاب شهدتها الدولة الإفريقية منذ العام 2020.

من جهتها، أعربت البعثة الأوروبية في سيراليون عن "قلقها" إزاء الهجوم، داعية إلى "احترام النظام الدستوري".

وأفاد شهود لمراسل وكالة فرانس برس عن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع المخزن. وأشار آخرون الى تبادل للنيران قرب ثكنة موراي تاون حيث مقر سلاح البحرية وأمام منشأة عسكرية أخرى في العاصمة.

وقالت الشاهدة سوزان كارغبو لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "استيقظت حوالى الساعة 4,30 صباحا (بالتوقيت المحلي وغرينتش) على صوت دوي أسلحة رشاشة وانفجارات من صوب ثكنات ويلبرفورس".

وأضافت "كنت في حالة من الصدمة والذعر كان الأمر كما في زمن الحرب. لم أستطع الذهاب إلى الكنيسة بسبب حظر التجول".

وقالت وزارة الإعلام "في الساعات الأولى من الأحد (...) حاول مجهولون اقتحام مستودع الأسلحة العسكري في ثكنة ويلبرفورس. وتم صدهم جميعا".

تعد ويلبرفورس إحدى الثكنات الرئيسية في البلاد. ويضم الحي أيضا سفارات.

وأضاف البيان "ننصح بشدة مواطنينا بالبقاء في منازلهم"، وهي دعوة كررها الاتحاد الأوروبي وبعثة المملكة المتحدة في سيراليون.

وأظهرت لقطات جوية لوكالة فرانس برس شوارع مقفرة.

- "صفر تسامح" -

ووردت أنباء عن وقوع اشتباكات قرب ثكنة موراي تاون حيث تتمركز البحرية، وفي نقاط أخرى بالعاصمة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هروب العديد من المعتقلين من السجن المركزي، في ظروف لم تتضح بعد.

وأشار رجل كان ضمن مجموعة قام مراسل وكالة فرانس برس بتصويرها في الشارع، إلى أنه والآخرين كانوا بالفعل معتقلين وهربوا.

وأقرّت الحكومة بأن المهاجمين تفوقوا على الحراس وفضلوا تنفيذ "انسحاب تكتيكي".

ونفت شائعة انتشرت في المدينة مفادها أن الهجوم يهدف إلى محاولة السيطرة على التلفزيون الرسمي، وهو من تقاليد الانقلابات.

ونشر التلفزيون الرسمي بيان الحكومة، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة، ولاحقا المداخلة المقتضبة للرئيس.

وقالت السفارة الأميركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي "ندين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء القسري ليلاً على ثكنات ومستودع الأسلحة في ويلبرفورس".

وأضافت "تواصل الولايات المتحدة دعم كل أولئك الذين يعملون من أجل سيراليون تنعم بالسلام والديموقراطية والسلامة والرخاء".

كما أعربت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا عن دعمها للحكومة القائمة، داعية إلى توقيف المسؤولين عن الحادثة.

وأعيد انتخاب جوليوس مادا بيو، الذي انتخب للمرة الاولى في 2018، رئيسا للبلاد في يونيو من الدورة الأولى بحصوله على 56,17% من الأصوات بحسب النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية.

لكن المراقبين الأجانب نددوا بالعملية الانتخابية مشيرين الى نقص في الشفافية وكذلك بأعمال عنف وترهيب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز