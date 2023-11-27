الشرطة اليونانية تقبض على 6 من مهربي المهاجرين المزعومين وتبحث عن 7 آخرين

المصدر: أ ب

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ألقت الشرطة اليونانية القبض على ستة أشخاص تقول إنهم أعضاء في عصابة كبيرة لتهريب البشر قامت بابتزاز الأموال بعنف من المهاجرين لمساعدتهم في العبور إلى ألبانيا المجاورة والسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي في الشمال.

قالت الشرطة يوم الأحد إن المشتبه بهم الستة، وهم سوري وفلسطيني وأربعة عراقيين، اعتقلوا يوم السبت في قرية تبعد أقل من 10 كيلومترات عن الحدود الألبانية.

تم القبض على سبعة آخرين من أعضاء العصابة في نفس المنطقة يوم 28 سبتمبر. في ذلك الوقت، تم العثور على 11 مهاجرًا محتجزين في أكواخ ومواقع عسكرية مهجورة.

قالت الشرطة في سبتمبر إن المهربين، الذين جمعوا بالفعل ما يزيد عن 1000 يورو (حوالي 1100 دولار) من كل مهاجر لمساعدتهم على العبور إلى ألبانيا، قاموا باحتجازهم، وطالبوا بمبلغ إضافي قدره 1500 يورو (1640 دولاراً).

قالت الشرطة إن المهربين عذبوا المهاجرين، وصوروا جلسات التعذيب بالفيديو وأرسلوا اللقطات إلى أقارب الضحايا في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

هذه المرة، لم يتم العثور على أي مهاجرين مع المهربين.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن سبعة أعضاء آخرين من العصابة ما زالوا طلقاء.

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