مساعدة سابقة تتهم حاكم نيويورك السابق بالتحرش الجنسي

المصدر: أ ب

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تقاضي مساعدة سابقة حاكم نيويورك السابق أندرو كومو بزعم أن كومو تحرش بها جنسياً بينما كان لا يزال في منصبه.

رفعت بريتاني كوميسو، المساعدة التنفيذية السابقة لكومو، القضية ضد الحاكم السابق أمام المحكمة العليا بالولاية في ألباني يوم الأربعاء. يأتي الملف القضائي، وهو استدعاء من ثلاث صفحات، قبل انتهاء الدعاوى القضائية بموجب قانون الناجين البالغين، وهو قانون خاص يمنح ضحايا الاعتداء الجنسي نافذة مدتها عام واحد للمطالبات التي قد تكون محظورة بموجب الحدود الزمنية.

كانت كوميسو واحدة من 11 امرأة على الأقل اتهمن كومو بسوء السلوك الجنسي، مما أدى إلى استقالته المفاجئة في عام 2021 في فضيحة "مي تو" التي كانت بمثابة سقوط حاد للسياسي الديمقراطي. والذي أنكر جميع التهم.

تتهم الدعوى القضائية التي رفعتها كوميسو كومو بالتحرش الجنسي واللمس غير المرغوب فيه، وقالت إنها عوقبت بسبب الإبلاغ عن تلك الحوادث. تطالب القضية بتعويضات مالية. أدت مزاعمها إلى توجيه تهمة جنائية ضد كومو والتي تم رفضها في نهاية المطاف العام الماضي بناءً على طلب المدعي العام بالمقاطعة الذي وصفها بأنها ذات مصداقية لكنه قال إنه لا يستطيع إثبات القضية.

انتقدت محامية كومو، ريتا إم غلافين، الملف القضائي الأخير.

قالت غلافين في بيان: "إن ادعاءات السيدة كوميسو كاذبة، ولهذا السبب رفض المدعي العام لمقاطعة ألباني القضية قبل عامين بعد إجراء تحقيق شامل. إن محاولة السيدة كوميسو الواضحة للاستيلاء على تعويضات نقدية سوف تفشل ... إننا نتطلع إلى رؤيتها أمام المحكمة".

مهد قانون الناجين البالغين الطريق أمام موجة من الدعاوى القضائية ضد رجال مشهورين متهمين بسوء السلوك الجنسي، مع ظهور عدد كبير من القضايا في الأسابيع الأخيرة قبل انتهاء صلاحيتها.

على مدى العام الماضي، أدى ذلك إلى رفع أكثر من 2500 دعوى قضائية، بما في ذلك قضايا ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، وقطب الهيب هوب شون "ديدي" كومز، والممثل الكوميدي والممثل راسل براند.

لا تحدد وكالة الأسوشيتدبرس الأشخاص الذين يقولون إنهم تعرضوا لاعتداء جنسي إلا إذا قرروا رواية قصصهم علنًا، كما فعلت كوميسو في مقابلات صحفية.

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