قتيلان بانفجار سيارة بين أمريكا وكندا.. ولا مؤشر على عمل إرهابي

المصدر: أ ف ب

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لقي شخصان مصرعهما في انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة قرب شلالات نياغارا، في حادثة مروّعة أعلنت السلطات الأمريكية أن لا مؤشّر على ارتباطها بعمل إرهابي.

من جهته، تحدّث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمام البرلمان، عن «وضع خطير للغاية»، من دون أن يوضح ما إذا كانت الخيوط الأولى تشير إلى عمل إرهابي أو مجرد حادث.

وقال ترودو، أمام مجلس العموم: «من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا. لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو»، مضيفاً: «لا تزال هناك أسئلة كثيرة، ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن».

لكنّ حاكمة ولاية نيويورك كيثي هوتشول قالت، في مؤتمر صحافي عقدته في موقع الانفجار، إنه «لا مؤشّر في الوقت الحالي على أن هذا كان عملاً إرهابياً».

وأضافت: «لقد كانت حادثة مروّعة، تحطماً، انفجاراً... لكن في الوقت الحالي لا صلة إرهابية معروفة».

من جهته، أعلن البيت الأبيض أنه أبلغ الرئيس جو بايدن بوقوع الانفجار.

وقالت مدينة نياغارا فولز الأمريكية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن جسر رينبو الذي يربط بين الولايات المتحدة وكندا مغلق حتى إشعار آخر.

وقال شاهد لشبكة «سي بي إس» إنه شاهد سيارة «تسير بسرعة تفوق مئة ميل في الساعة (160 كلم) قبل أن تطير» وتصطدم بحاجز وتنفجر، لافتاً إلى أنه شاهد لاحقاً كرة نار على الجسر.

وقال وزير الأمن العام الكندي دومينيك لوبلان: «في كل مرة تتعرض بنية تحتية بهذه الأهمية بالنسبة إلى كندا والولايات المتحدة مثل معبر حدودي، لهذا النوع من الأحداث العنيفة، يشكّل الأمر مصدر قلق لحكومتي» البلدين.

لكنه رفض التكهّن بمصدر الانفجار الذي أسفر عن مقتل شخصين، بحسب ما أكدت حاكمة ولاية نيويورك.

وعلى الجانب الأمريكي، كان مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أول من أعلن، عبر منصة إكس، «التحقيق حول انفجار سيارة على جسر رينبو، وهو معبر حدودي بين الولايات المتحدة وكندا قرب شلالات نياغارا».

وأرسل مكتب الشرطة الفدرالية في مدينة بوفالو في ولاية نيويورك والقريبة من شلالات نياغارا محققين متخصصين في مكافحة الإرهاب.

وكانت حاكمة نيويورك قالت، عبر منصة «إكس»، إن شرطة الولاية «تعمل مع وحدة مكافحة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي لمراقبة كل نقاط الدخول» إلى ولاية نيويورك.

من جهته، أعلن إريك أدامز، رئيس بلدية مدينة نيويورك التي تبعد مئات الكيلومترات جنوباً، أنه سيتم تعزيز الأمن في المدينة، عشية عطلة نهاية أسبوع.

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