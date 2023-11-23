إيطاليا: 95 ألف مهاجر عبر تونس العام الجاري

المصدر: تونس - د.ب.أ

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كشفت بيانات رسمية لوزارة الداخلية الإيطالية عن توافد نحو 95 ألف مهاجر من السواحل التونسية وحدها، منذ مطلع العام الجاري ولغاية 22 نوفمبر الجاري.

وإجمالاً، ووفق «الداخلية الإيطالية»، وصل إلى إيطاليا 150 ألفاً و777 مهاجراً عبر موجات الهجرة غير الشرعية، في أحدث إحصاء نشرته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

ووفق الإحصاء، وصل من سواحل تونس، التي تعد نقطة عبور رئيسة في حوض البحر الأبيض المتوسط، 94,343 مهاجراً، بواقع أكثر ثلاث مرات من أعداد الوافدين غير الشرعيين في عام 2022. وتقول السلطات التونسية، إن معظم المهاجرين المنطلقين من سواحلها ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

فيما اعترضت البحرية التونسية، أكثر من 44 ألف مهاجر في البحر، بحسب بيانات جمعها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المتخصص في شؤون الهجرة.

وبحسب السلطات التونسية، هناك ما يقارب 100 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء في البلاد، يتطلع معظمهم إلى عبور البحر الأبيض المتوسط، من أجل الوصول إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وقّع مذكرة تفاهم مع تونس منذ منتصف يوليو الماضي، بشأن سُبل مكافحة الهجرة غير النظامية، مقابل حوافز مالية، واقتصادية، تستفيد منها الأخيرة، لكن لم يجرِ تفعيل الاتفاق، بسبب تحفّظ تونس بشأن البنود المالية.

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