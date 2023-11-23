إغلاق معبر حدودي بين نيويورك وكندا بعد انفجار سيارة على جسر

المصدر: أ ب

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أغلقت السلطات الأمريكية معبراً حدودياً بين الولايات المتحدة وكندا، بعد انفجار سيارة عند نقطة تفتيش على جسر بالقرب من شلالات نياغرا.

وقال المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في بوفالو، في بيان، إنه يحقق في الانفجار الذي وقع على جسر قوس قزح الذي يربط البلدين عبر نهر نياغرا.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة التقطتها مؤسسات إخبارية ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي كشكاً أمنياً وقد اشتعلت فيه النيران. ولم يتوافر على الفور المزيد من المعلومات.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، إنها اطلعت على الحادث، مؤكدةً أنها تراقب الوضع عن كثب.

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