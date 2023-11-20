فوز خافيير ميلي بانتخابات الرئاسة في الأرجنتين بـ56% من الأصوات وسيرجيو ماسا يعترف بهزيمته

المصدر: وكالات

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حقق المرشح الليبرالي خافيير ميلي مفاجأة كبيرة في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين الأحد بحصوله على نحو 56 بالمئة من الأصوات وفق ما أظهرت نتائج جزئية رسمية.

وحصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على نحو 44 بالمئة بعد فرز 86 بالمئة من الأصوات، وقد أقر بهزيمته قائلا إنه اتصل بميلي لتهنئته.

واعترف وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا بهزيمته في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي أجريت اليوم الأحد أمام منافسه التحرري خافيير ميلي المنتمي لأقصى اليمين.

وأضاف ماسا من مقر حملته في بوينس أيرس "لقد اتصلت بخافيير ميلي لتهنئته".

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية حصول ميلي على نحو 56 بالمئة من الأصوات مقابل 44 بالمئة لماسا.

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