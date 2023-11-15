كييف تدعو الغرب لزيادة إمدادات الأسلحة

المصدر: عواصم - وكالات

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، إن روسيا تكثف هجماتها على خط الجبهة، فيما دعت كييف الدول الغربية لزيادة إمداداتها من الأسلحة قبل حلول الشتاء.

وذكر زيلينسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: إن «الجيش سجل زيادة في عدد هجمات (الروس)»، مشيراً إلى أن القوات الروسية تهاجم مناطق محيطة بمدن دونيتسك، وكوبيانسك، وأفدييفكا، ووصف الضربات الصاروخية والمدفعية الروسية على مدينة خيرسون بأنها «انتقامية»، لا تستند إلى «أي ضرورات عسكرية».

في الأثناء أعرب مدير مكتب الرئيس الأوكراني عن أمله بأن تحقق بلاده نقطة تحول في معركتها ضد روسيا، وفي بيان قال أندريه يرماك في كلمة أمام معهد «هدسون» في العاصمة الأمريكية واشنطن: إن «العام المقبل سوف يكون حاسماً بالنسبة لنا».

وأضاف: «إنه يتعين كسر الهيمنة الجوية لموسكو، ومن أجل القيام بذلك تحتاج كييف إلى المزيد من أسلحة الدفاع الجوي من حلفائها». وفي إشارة إلى القصف الجوي الروسي لشبكة الطاقة الأوكرانية الشتاء الماضي قال يرماك: «أصدقكم القول، سوف يكون الشتاء القادم صعباً للغاية بالنسبة لنا».

وأضاف: «إن الدرع الواقية، التي نأمل في الحصول عليها من خلال منظومة دفاع جوي أكثر كثافة يمكن أن تساعد في إعادة فتح أحد مطارات أوكرانيا مجدداً، وأغلق المجال الجوي الأوكراني أمام حركة الطيران المدني، منذ بدء الحرب قبل 21 شهراً، ويقع مطار لفيف غربي أوكرانيا على مقربة من الحدود البولندية».

واستبعد يرماك مجدداً في كلمته التوصل إلى سلام قائم على تسوية، مضيفاً: إنه من بين الشروط المسبقة لتحقيق سلام «عادل» انسحاب القوات الروسية بشكل كامل من الأراضي الأوكرانية.

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