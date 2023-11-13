استئناف المعارك بين الجيش المالي والمتمرّدين في منطقة كيدال

المصدر: باماكو - أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

استؤنفت المعارك، أمس، بين الجيش المالي والمتمرّدين الطوارق في منطقة كيدال (شمال)، معقل الانفصاليين والتي تشكل رهاناً أساسياً للسيادة بالنسبة للدولة المركزية فيما يتحرّك الجيش باتّجاهها، وفق ما أفاد مسؤولون عسكريون ومسؤولون منتخبون.

وأكد كل طرف إحراز تقدم على الآخر خلال هذه الاشتباكات التي تقع، وفقاً لمصادر مختلفة، على بعد عشرات الكيلومترات من كيدال. ويتعذر معرفة حصيلة الخسائر البشرية أو الأضرار المادية أو التكتيكية بشكل مستقل. وقال الجيش الذي تحرك نحو كيدال نهاية الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه سجل «تقدماً كبيراً للغاية» بفضل مشاركة الإمكانات الجوية والبرية. وأكد أنه قام «بتفريق» القوات المعارضة.

من جانبه، أشار «الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية»، وهو ائتلاف من الفصائل المتمردة المسلحة، على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أنه قام بمحاصرة جنود ماليين ومرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية التي استعان بها المجلس العسكري الحاكم في عام 2021، في هضبة تبعد 25 كيلومتراً من كيدال، مؤكداً أن «كل أجنحتهم عاجزة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز