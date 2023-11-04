هجوم روسي على أوكرانيا بـ40 «مسيّرة»

المصدر: موسكو- كييف - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت أوكرانيا، أمس، أنها استُهدفت بهجوم «ضخم»، شنته روسيا باستخدام 40 طائرة مسيّرة، تم إسقاط أكثر من نصفها، فيما قالت موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق «تليغرام»: «أرسلت موسكو نحو 40 مسيرة وتم إسقاط أكثر من نصفها»، مؤكداً أنها خلفت «آثاراً» على الأرض.

10 مناطق

وأضاف زيلينسكي: «إن المسيرات الروسية استهدفت عشر مناطق أوكرانية، بينها خاركيف وزابوريجيا في الخطوط الأمامية والعاصمة كييف ولفيف في غرب البلاد». وأكد الرئيس الأوكراني أن الهجوم لم يتسبب بسقوط ضحايا. وأكد رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف أن مبنى تابعاً لصرح تعليمي «تضرر بشكل جسيم» بسبب الهجوم، وأن التيار الكهربائي قُطع عن أحد أحياء المدينة من أجل إجراء إصلاحات.

ولفت إلى أن مسيرات أخرى ضربت محطة وقود، ومبنى يقيم فيه نازحون، ومباني سكنية. وتحدثت إدارات مناطق أوكرانية أخرى عن تضرر منشآت ومبانٍ لديها. وقالت الناطقة باسم الجيش الأوكراني ناتاليا غومنيوك: إن الوضع «صعب ومتوتر» على الجبهة الجنوبية، مشيرة أيضاً إلى الهجوم الروسي «القوي» بالمسيرات الروسية.

هجوم أوكراني

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود.

وقالت الوزارة في بيان: «الساعة 07:10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة الطائرة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود». وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أنه: «تم استهداف مركز للتحكم والقيادة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة سيريبريانكا بجمهورية دونيتسك الشعبية».

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق البحر الأسود.

وقالت الوزارة في بيان: «تم إحباط أول من أمس أيضاً محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 6 طائرات مسيرة على أهداف في روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة الطائرات».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز