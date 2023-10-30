حدث وتاريخ.. 30 أكتوبر 1759 زلزال مدمر ضرب الجليل بفلسطين. كان مركزه في نهر الأردن وتضررت مدن صفد وطبرية وعكا وصيدا. 1953 الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور يتبنى وثيقة مجلس الأمن القومي للتوسع النووي. 1991 انعقاد مؤتمر مدريد للسلام بحضور سوريا ولبنان ووفد أردني فلسطيني مشترك وإسرائيل. 2022 الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يفوز في الانتخابات متفوقاً على المنتهية ولايته غايير بولسونارو. صورة التاريخ: 30 أكتوبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App