حدث وتاريخ.. 29 أكتوبر 1923 إعلان الجمهورية التركية على أنقاض الدولة العثمانية، وكان أول رئيس لها مصطفى كمال أتاتورك. 1929 انهيار سوق الأسهم الأمريكية، وبدء ما سمي بالكساد الكبير الذي استمر حتى نهاية الثلاثينيات. 1956 بريطانيا وفرنسا وإسرائيل تشن «العدوان الثلاثي» على مصر بعد تأميم عبد الناصر قناة السويس. 2013 افتتاح نفق القطارات مرمراي تحت مضيق البوسفور للربط بين القسمين الأوروبي والآسيوي بتركيا. صورة التاريخ: 29 أكتوبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App