«هذا ليس وقتي».. مايك بنس يعلن انسحابه من سباق الرئاسة الأمريكية

المصدر: أ ب

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أعلن نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، تخليه عن سعيه للترشح عن الحزب الجمهوري للرئاسة.

وقال بنس، الذي لم تنطلق حملته الانتخابية أصلاً، للحاضرين في مؤتمر الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس، اليوم: «أقول للشعب الأمريكي: هذا ليس وقتي».

وأضاف: «بعد الكثير من الصلوات والمداولات، قررت تعليق حملتي للرئاسة اعتباراً من اليوم. كنا نعلم دائماً أن هذه ستكون معركة شاقة، لكنني لست نادماً».

كان بنس قد أعلن، في يونيو الماضي، ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض عام 2024، في تحدٍ لدونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري.

وبعد سنوات من الولاء الراسخ لترامب، أصيب بنس بصدمة عندما هدّد حشد من أنصار ترامب حياته أثناء هجومهم على مقر الكونغرس.

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