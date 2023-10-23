إردوغان يحيل عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي إلى البرلمان التركي

المصدر: أ ف ب

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أحال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسميًا، اليوم الاثنين، طلب عضوية السويد لحلف شمال الأطلسي على البرلمان، بعد 17 شهرًا من عرقلته هذا الملف، على ما أعلنت الرئاسة التركية.

وأكّدت الرئاسة التركية في منشور على منصة "إكس" أن "الرئيس رجب طيب إردوغان وقّع في 23 أكتوبر 2023 بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي وأحاله على الجمعية الوطنية الكبرى".

ووافق الرئيس التركي خلال قمة الحلف الأطلسي في فيلنيوس في يوليو الماضي على تقديم المصادقة على انضمام السويد إلى برلمانه، مؤكدًا أن لا تطورات في هذا الصدد قبل التئام مجلس النواب في أكتوبر.

وواصل إردوغان، الذي تحدّث هاتفيًا السبت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، منذ الصيف، الضغط على السويد لتتّخذ تدابير ضدّ أفعال تدنيس القرآن التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين البلدَين.

توازيًا، تنتقد أنقرة السلطات السويدية لتساهلها المفترض مع المتمردين الأكراد اللاجئين في أراضيها والذين تطالب بتسليم عشرات منهم.

وتركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الناتو اللتان لم تصادقا بعد على عضوية السويد في التحالف بعدما تخلت ستوكهولم عن سياسة عدم الانحياز عقب الحرب الروسية على أوكرانيا.

صادقت أنقرة على انضمام فنلندا في 30 مارس واعتبرت ملفها منفصلًا عن الملف السويدي.

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