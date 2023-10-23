لندن: الإنفاق الحكومي الروسي يركّز بشكل متزايد على تكاليف الحرب

المصدر: د.ب.أ

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أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الإثنين، بأن الإنفاق الحكومي الروسي صار يركز بشكل متزايد على تكاليف الحرب ضد أوكرانيا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة إكس، أن ميزانية الدولة المقترحة لعام 2024، تضع زيادة تقريبية بنسبة 68% في الإنفاق الدفاعي المخطط بالمقارنة مع الميزانية المخصصة لعام 2023، ويضع ذلك الإنفاق الدفاعي لعام 2024 عند نسبة نحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.

وأفاد التقييم، بأنه سيتم في المقابل، تجميد الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية عند مخصصات عام 2023، وهو ما يمثل خفضاً حقيقياً في الإنفاق بسبب التضخم.

وسيتعين تخصيص المزيد من الإنفاق من أجل تمويل المدفوعات، وتكاليف الرعاية الصحية للأعداد المتزايدة من الجنود المصابين، وأسر هؤلاء الذين لقوا حتفهم في الصراع.

وصرح نائب وزير العمل، أليكسي فوفتشينكو الأسبوع الماضي، بأن أكثر من نصف عدد هؤلاء الجنود الذين أصيبوا بجروح خطيرة بدرجة تتطلب حصولهم على رعاية طبية طويلة، فقدوا أطرافهم، ويتطلب واحد من بين كل خمسة منهم، الخضوع لعملية بتر لأطراف في النصف العلوي من الجسد.

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