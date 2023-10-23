وزير الاقتصاد ماسا واليميني ميلي يتواجهان في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية

المصدر: أ ف ب

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يتواجه وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا مع اليميني المتطرف خافيير ميلي في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية الأرجنتينية، وفقا لنتائج جزئية نُشرت الأحد.

وبعد فرز 76,12% من الأصوات، حصل ماسا على 35,9% وميلي على 30,51% في الجولة الأولى من الانتخابات، بحسب ما أعلن الأمين العام للرئاسة لخوليو فيتوبيلو.

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