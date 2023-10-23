مقتل رئيسة كنيس يهودي في ديترويت الأمريكية

المصدر: واشنطن - وكالات

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أعلنت شرطة ديترويت العثور على رئيسة كنيس يهودي في المدينة مقتولة طعناً خارج منزلها‭‭‭ ‬‬‬في حي «لافاييت بارك».

وأكد الكنيس على «فيسبوك» مقتل سامانثا وول (40 عاماً) وهي مستشارة لسياسيين ديمقراطيين ورئيسة كنيس «أيزاك آجري» في وسط ديترويت.

وقال الكنيس: «شعرنا بالصدمة والحزن عندما علمنا بالوفاة غير المتوقعة لسامانثا وول رئيسة مجلس إدارتنا... ليس لدينا المزيد من المعلومات في هذه المرحلة».

وقالت إدارة شرطة ديترويت، إنه تم العثور على سامانثا مقتولة بعدة طعنات، وإن آثار الدماء قادت أفراد الشرطة إلى منزلها.

وطلبت الشرطة مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في التحقيق بمقتل سامانثا وول البالغة (40 عاماً)، التي كانت ترأس «كنيس أيزاك آغري داونتاون» في وسط مدينة ديترويت.

وحض جيمس وايت قائد شرطة ديترويت، الجميع، «على التحلي بالصبر»، بينما يتم إجراء التحقيق، على الرغم من وجود «تساؤلات كثيرة لم تتم الإجابة عنها».

وقال وايت، في بيان: «من المهم عدم التوصل إلى أي استنتاجات حتى مراجعة جميع الحقائق المتوافرة».

وأورد بيان الشرطة أن أفراد خدمة الطوارئ عثروا على وول مقتولة و«على جسدها آثار طعنات عدة»، وقد تتبع أفراد الشرطة آثار دماء قادتهم إلى منزلها القريب حيث «يُعتقد أن الجريمة حصلت».

ولفت البيان إلى أنه «في الوقت الحالي الدافع وراء عملية القتل غير معروف».

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