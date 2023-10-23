روسيا تحبط محاولات أوكرانية لعبور نهر دنيبرو

المصدر: عواصم ـ وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن القوات الروسية أحبطت أمس محاولات عدة لوحدات أوكرانية لعبور نهر دنيبرو بمنطقة خيرسون في الجنوب.

وأضافت الوزارة أنه تم اعتراض فرق «تخريب واستطلاع» أوكرانية أثناء محاولتها عبور النهر بالقرب من قرى بريدنيبروفسكي وتياهينكا وكرينكي.

وكشفت روسيا أيضاً أنها دمرت معدات للأفراد ولعبور المياه ومركبات بالقرب من قرية ستانيسلاف.

وقال معهد دراسة الحرب، وهو مجموعة بحثية أمريكية، إن قوات أوكرانية اخترقت على ما يبدو الضفة الشرقية لنهر دنيبرو في خيرسون.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على أجزاء من منطقة خيرسون أواخر العام الماضي لكن القوات الروسية التي غادرت خيرسون تراجعت فقط إلى الجانب الآخر من نهر دنيبرو وتواصل قصف المدينة من هناك.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول روسي أنّ القوات الروسية أسقطت ثلاثة صواريخ أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم.

في المقابل، قالت كييف إن الجيش الأوكراني صد 35 هجوماً روسياً بالقرب من بلدتي أفدييفكا ومارينكا بإقليم دونيتسك. وذكر بيان للجيش أن الهجمات الروسية بالقرب من كيراميك وأفديفكا وستيبوف وتونينكي وبيرفومايسكي لم تسفر عن أي نجاح، ويتم تسجيل جهود هجومية بالقرب من مارينكا وكراسنوهوريفكا وبوبيدا.

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