6 قتلى بقصف صاروخي روسي أصاب مستودعاً أوكرانياً

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتل ستة أشخاص على الأقل وجُرح 17 آخرون في قصف صاروخي روسي، أمس، أصاب مستودعاً لشركة بريد أوكرانية في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

وشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر، ما يبدو، أنه مستودع لحقت به أضرار كبيرة وتحيط به الأنقاض، وحاوية تحمل شعار شركة البريد الأوكرانية «نوفا بوشتا».

وقال حاكم منطقة خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، إن القتلى الستة والجرحى «نتيجة هجوم المحتلين كلهم من موظفي الشركة الذين كانوا داخل محطة نوفا بوشتا».

وأضاف أن «الضحايا الذين تراوح أعمارهم بين 19 و42 عاماً أصيبوا بشظايا وجروح ناجمة عن انفجارات».

وأعلن مكتب المدعي العام في منطقة خاركيف، اليوم، إصابة 17 شخصاً بجروح.

وكان سينيغوبوف أعلن أن بعض الجرحى الذين يخضعون للعلاج في المستشفى، في حالة خطرة، لافتاً إلى أن «الأطباء يكافحون من أجل إنقاذ حياتهم».

وقال سيرغي نوجكا، الموظف لدى نوفا بوشتا، إن صاروخاً «دخل المستودع المجاور ومستودعنا أيضاً، تطايرت النوافذ. هذه ليست المرة الأولى».

وبحسب مكتب المدعي العام الإقليمي، أطلقت القوات الروسية في منطقة بيلغورود الروسية شمال خاركيف صواريخ «إس 300» أصاب اثنان منها المستودع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز