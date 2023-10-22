روسيا تعلن إسقاط 3 صواريخ أوكرانية استهدفت القرم

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤول روسي أن القوات الروسية أسقطت، اليوم، ثلاثة صواريخ أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو عام 2014، وتشكل باستمرار هدفاً لضربات قوات كييف.

وأكد فلاديمير سالدو، المسؤول المعيّن من موسكو لقيادة هذه المنطقة جنوبي أوكرانيا على «تلغرام»، أن «ثلاثة صواريخ معادية كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم أُسقطت» في منطقة خيرسون.

وأضاف: «تم إحباط استفزاز من إرهابيي نظام كييف».

وفي وقت سابق، أصدرت سلطات القرم إنذاراً جوياً، وتوقفت موقتاً حركة المرور على جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي.

وتسعى كييف منذ أسابيع عدة إلى نقل القتال إلى هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة إلى روسيا.

وتؤدي شبه جزيرة القرم دوراً استراتيجياً في العمليات العسكرية الروسية في إطار الحرب في أوكرانيا، سواء لناحية إمداد القوات الروسية في جنوب أوكرانيا أو تنفيذ ضربات صاروخية من البحر.

وتهدف القوات المسلحة الأوكرانية إلى تعطيل سلسلة التوريد الروسية وإنهاء السيطرة العسكرية الروسية على البحر الأسود.

وفي نهاية سبتمبر، نفَّذت أوكرانيا ضربة كبيرة على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود، لافتةً الى أنها أسفرت عن مقتل نحو ثلاثين ضابطاً.

من جهتها، أعلنت روسيا فقدان جندي واحد فقط بعد الهجوم الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمبنى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز