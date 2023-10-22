الجيش الإسرائيلي: دبابة أطلقت النار عن طريق "الخطأ" على موقع مصري

المصدر: البيان

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أفاد الجيش الإسرائيلي الأحد أن دبابة تابعة له أطلقت النار عن طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود.

وقال الجيش في بيان "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كيرم شالوم". وأشار البيان إلى أن الواقعة "قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها".

وصرح مصدر أمني مصري مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ)، أنه تم إغلاق معبر رفح البري الحدودي مع غزه نتيجة لقصف إسرائيلي لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كان مصدر فلسطيني قد أفاد بأنه تم اليوم الأحد، إلغاء في اللحظات الأخيرة لعملية إدخال شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة من مصر بعد غارات إسرائيلية قريبة من المعبر.

وتحدث المصدر عن دوي انفجارات قريبة جدا من معبر رفح تسبب بإجبار الشاحنات الفلسطينية مغادرة المعبر والعودة دون تحميل المساعدات التي عبرت بها الشاحنات المصرية إلى نهاية الجانب المصري من المعبر بإشراف الأمم المتحدة.

وجاء هذا التطور بالتزامن مع إعلان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" عن اشتباك مسلح مع قوات إسرائيلية توغلت إلى أطراف تسللت جنوب قطاع غزة.

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