أوستن: أمريكا لن تتردد في التحرك عسكرياً في حال توسع النزاع

المصدر: وكالات

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حذر وزير الدفاع الامريكي لويد أوستن اليوم الأحد من أن الولايات المتحدة "لن تتردد في التحرك" عسكريا ضد أي "منظمة" أو "بلد" يسعى الى "توسيع" النزاع في الشرق الأوسط بين اسرائيل وحركة حماس.

وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة التصعيد الأخير من جانب إيران، صرح أوستن لمحطة "ايه بي سي نيوز" مخاطبا "من يسعون الى توسيع النزاع: (...) نصيحتنا هي +لا تقوموا بذلك+. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك".

كما حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من احتمال حدوث "تصعيد كبير" للهجمات على القوات والمواطنين الأمريكيين في الشرق الأوسط.

وقال أوستن لبرنامج "هذا الأسبوع" الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) التلفزيونية "نرى احتمالا لتصعيد كبير في الهجمات على قواتنا ومواطنينا في جميع أنحاء المنطقة".

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