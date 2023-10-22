"ثاد".. منظومة دفاعية تتجاوز الغلاف الجوي لحماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

المصدر: البيان

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "تفعيل نشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية (THAAD)، إلى جانب بطارية باتريوت إضافية، في مواقع مختلفة من الشرق الأوسط، لزيادة حماية القوات الأمريكية".

ويعد "ثاد" أحد أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية الأكثر تقدماً، وهي سلاح دفاعي طرفي للارتفاعات العالية، يستهدف إسقاط الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة المدى ذات الارتفاعات العالية.

تنتج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية نظام "ثاد"، وتقول إنه "النظام الوحيد المصمم لاعتراض الأهداف داخل الغلاف الجوي وخارجه".

يتكون نظام "ثاد" من أجهزة اعتراضية، وقاذفات، ورادار، ووحدة تحكم في الحرائق، ومعدات دعم"، وفقاً لشبكة "سي إن إن" الأميركية.

وتتكون بطارية النظام من 9 عربات مجهزة بقاذفات، تحمل كل منها من 6 إلى 8 صواريخ، إضافة إلى مركزين للعمليات ومحطة رادار.

يعمل النظام عبر اكتشاف الرادار للصاروخ القادم أولاً، على أن يحدد مشغل النظام مستوى التهديد بدقة، ثم تطلق قاذفة مثبتة على شاحنة مقذوفاً يدعى "معترض"، لتدمير الصاروخ البالستي باستخدام الطاقة الحركية.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن صواريخ "ثاد" الاعتراضية لا تحتوي على رؤوس حربية متفجرة، لكنها تتحرك بسرعة أكبر من ميل في الثانية، وتضرب الصواريخ الباليستية القادمة بقوة كافية لإحداث انفجار.

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