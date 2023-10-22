الجمهوريون يتخلون عن حليف ترامب

المصدر: واشنطن - وكالات

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تخلى الجمهوريون عن حليف دونالد ترامب المحافظ المتشدد جيم جوردان كمرشحهم لرئاسة مجلس النواب في اقتراع سرّي تم، الجمعة، بعدما فشل بالفوز بالمنصب للمرة الثالثة.

وقال نواب للصحافيين لدى مغادرتهم كابيتول هيل إنهم سيعقدون «منتدى للمرشحين» لاختيار مرشحهم المقبل الاثنين، فيما يتوقع أن يتم الإعلان، الأحد، عن عدد من الأسماء.

ويسلط التصويت الضوء على الخلل في صفوف الجمهوريين الذين يتمتعون بالأغلبية في مجلس النواب، بعدما طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس تمويلاً طارئاً بقيمة 106 مليارات دولار يشمل الجزء الأكبر منه مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، في ظل غياب أي أمل بإمكانية إقراره سريعاً. كذلك، يعني ذلك غياب التصويت على الميزانية الفدرالية الأمريكية، التي تنتهي صلاحيتها في غضون بضعة أسابيع.

وخسر جوردان دعم 25 عضواً من حزبه الجمهوري، فيما يتراجع عدد النواب المؤيدين لمسعاه لتولي المنصب مع كل جولة تصويت.

وفي الأيام الـ17، منذ أطاح تمرد لليمينيين المتشددين بكيفن ماكارثي، ولم ينجح أي من الجمهوريين في جمع عدد كاف من الأصوات للحلول مكانه.

وتتحدث وسائل إعلام أمريكية عن وجود عدد من الجمهوريين الذي يفكرون بالترشّح لمنصب رئيس المجلس، بينما أوضح النواب الذي صوّتوا ضد جوردان أنهم لن يبدلوا موقفهم، بغض النظر عن عدد المرات التي يطلب فيها التصويت.

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