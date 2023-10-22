استقالة وزير العدل البلجيكي بعد هجوم بروكسل

المصدر: بروكسل - وكالات

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استقال وزير العدل البلجيكي فينسنت فان كويكنبورن بعد أربعة أيام من هجوم إرهابي دموي على اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين في بروكسل.

وبرر فان كويكنبورن قراره مساء الجمعة قائلاً إنه يتحمل مسؤولية شخصية عن خطأ إداري خطير. وقال إن الرجل الذي نفذ الهجوم كان يمكن ترحيله إلى تونس قبل فترة طويلة.

وقال فان كويكنبورن إن حقيقة أن طلب الترحيل إلى تونس، الذي تم تقديمه في 15 أغسطس 2022، لم يتم التعامل معه من جانب القاضي المختص يعد خطأ فردياً خطيراً وغير مقبول أدى إلى تداعيات وخيمة. ولم يتضح سبب عدم تعامل القاضي مع طلب الترحيل. وأوضحت السلطات القضائية أنه تم تقديم 31 طلب ترحيل دولي للقاضي خلال العام الماضي، قام بالتعامل مع 30 طلباً إلا أنه لم يتعامل مع طلب القاتل. وقتل مشجعان سويديان في الهجوم الذي وقع مساء الاثنين الماضي على هامش مباراة في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم بين بلجيكا والسويد.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم. وقتلت الشرطة المهاجم، وهو تونسي يدعى عبد السلام الجيلاني، يوم الثلاثاء. وذكرت السلطات الإيطالية، أنه كان معروفاً بتطرفه منذ عام 2016.

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