تراجع الإعصار "نورما" إلى عاصفة من الفئة الثانية قبل وصوله إلى البر في المكسيك

المصدر: أ ف ب

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تراجعت شدة الإعصار "نورما" الجمعة إلى عاصفة من الفئة الثانية قبيل وصوله إلى وجهة سياحية في المكسيك مطلة على المحيط الهادئ.

وأفاد المركز الأميركي الوطني للأعاصير بأن "نورما" الذي وصل إلى إعصار من الفئة الرابعة على "مقياس سافير-سمبسون" المكوّن من خمس درجات حمل معه رياحا بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة.

ويتوقع أن يصل إلى البر السبت ليضرب منتجع كابو سان لوكاس في أقصى جنوب شبه جزيرة باخا كاليفورنيا. ويزور حوالى 60 ألف سائح معظمهم من الأجانب المنتجع حاليا، بحسب مسؤولين في جهاز الحماية المدنية.

وأفاد تحذير المركز الأميركي للأعاصير بأن شدّة "نورما" تتراجع، لكن بطء نظام الضغط الجوي (ثمانية كيلومترات في الساعة) سيؤدي إلى زيادة كميات الأمطار التي ستتساقط على اليابسة.

وأطلقت الحكومة خطة طوارئ وطنية قبيل وصول العاصفة.

ووضع أكثر من 6600 جندي في حالة تأهب في ولايتي باها كاليفورنيا وباها كاليفورنيا سور، بحسب الأمانة العامة للدفاع الوطني، مع التركيز على مدن سان كوينتن وموليغ ولاباز.

وأفادت لجنة المياه الوطنية المكسيكية بأن "نورما" سيضرب البر مرّتين، ليصل إلى سان خوسيه ديل كابو في باها كاليفورنيا سور بحلول السبت كإعصار من الفئة الأولى ومرة أخرى ليل الأحد إلى ولاية سينالوا.

وحذّرت السلطات من فيضانات وانزلاقات للتربة وارتفاع الأمواج.

تضرب الأعاصير المكسيك كل عام على سواحلها المطلة على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين مايو ونوفمبر.

والأسبوع الماضي، ضرب الإعصار "ليديا" غرب البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين بعدما وصل إلى اليابسة كعاصفة من الفئة الرابعة وأحدث فيضانات.

وقبل أيام على ذلك، أودت العاصفة الاستوائية "ماكس" بحياة شخصين فيما أغرقت عشرات المنازل في ولاية غيريرو الجنوبية التي تعد من أفقر مناطق البلاد، بحسب ما ذكرت السلطات الثلاثاء.

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