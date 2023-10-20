الرئيس الصيني: مستعدون للعمل لحل الصراع

المصدر: بكين- رويترز

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نقلت وسائل إعلام رسمية صينية، أمس، عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن بكين تريد وقف الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في أسرع وقت ممكن، مضيفاً أن بلاده مستعدة للعمل مع الحكومات العربية من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع، وتأمل في تحقيق مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط.

وقالت وسائل الإعلام، إن شي صرح أيضاً بأن وقف إطلاق النار بات «مُلحاً» ويجب إعلانه في أسرع وقت ممكن لمنع اتساع نطاق الصراع أو خروجه عن نطاق السيطرة.

أدلى شي بتلك التصريحات بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي حضر منتدى الحزام والطريق في الصين هذا الأسبوع.

وبحسب وسائل الإعلام، أخبر شي مدبولي بأن الصين تدعم جهود مصر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وتعد تلك من بين أول التصريحات التي يدلي بها الرئيس الصيني حول الصراع الذي اندلع في السابع من الشهر الجاري.

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