بريطانيا وألمانيا تتعهدان بدعم إسرائيل

المصدر: تل أبيب ـ وكالات

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تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بريطانيا ستقف إلى جانب إسرائيل في «أحلك أوقاتها». وأضاف سوناك، وإلى جانبه نتنياهو في القدس، «أعلم أنك تتخذ كل الاحتياطات لتجنب إيذاء المدنيين في تناقض تام مع إرهابيي حماس التي تسعى إلى تعريض المدنيين للخطر».

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء البريطاني «أرحب بقراركم الصادر أمس والذي اتخذتموه لضمان فتح الطرق المؤدية إلى غزة لدخول مساعدات إنسانية... فخور بالوقوف هنا معك. في أحلك أوقات إسرائيل كصديق لكم. سنقف معكم متضامنين. سنقف مع شعبكم ونريدكم أن تنتصروا أيضاً». ووصل سوناك يوم الخميس، إلى إسرائيل في مستهل زيارة قبل أن يسافر إلى عواصم إقليمية أخرى.

في الاثناء، وعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بدعم برلين لتل أبيب في حربها على حركة «حماس». وخلال لقاء جمع بين الوزيرين، أكد الوزير الألماني في تل أبيب أمس، أن الإفراج عن الأشخاص الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة هو الواجب الأكثر إلحاحاً، مشيراً إلى أن ألمانيا تعتزم دعم هذه الخطوة حيثما أمكن ذلك وأن بلاده على استعداد لتقديم دعم مادي لإسرائيل.

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