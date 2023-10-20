بعد طردها من النيجر.. طلائع القوات الفرنسية تصل إلى تشاد

المصدر: باريس - أ ف ب

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وصلت طلائع الجنود الفرنسيين الذين غادروا قواعدهم في النيجر في قافلة برية متوجهين إلى تشاد، «بلا أي حادث» إلى نجامينا، في بداية عملية معقدة يتوقع أن تُستكمل بحلول نهاية ديسمبر، بحسب ما أعلنت باريس.

وأوضح المتحدث باسم الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيار جودييير، أن هذه القافلة غادرت النيجر «بأمان وبالتنسيق مع القوات النيجيرية».

وقد «وصلت دون أي حادث يذكر» إلى نجامينا، عاصمة تشاد المجاورة، بعد عشرة أيام من السفر.

وأضاف أنه سيتم تنظيم رحلات جوية من تشاد إلى فرنسا في الأيام المقبلة.

وبعد طرده من النيجر، اضطر الجيش الفرنسي إلى نقل معداته براً إلى تشاد ثم الكاميرون، قبل إعادتها إلى فرنسا، في رحلة تمتد ثلاثة آلاف كيلومتر يمر خلالها في مناطق معادية تضم جماعات مسلحة.

وتتمركز في نجامينا قيادة العمليات الفرنسية في منطقة الساحل ونحو ألف جندي فرنسي.

وأفاد العقيد جودييير بأنه تم إفراغ نصف مواقع القواعد الأمامية في ولام وأيورو (شمال غربي النيجر)، في ما يسمى منطقة «الحدود الثلاثة» مع بوركينا فاسو ومالي.

وبعد وصولها إلى نيامي، غادرت القافلة باتجاه الحدود التشادية. وأكدت نجامينا في بيان «الموافقة على تأمين ممر من أراضيها لعودة القوات الفرنسية إلى فرنسا».

وقال بيان لرئيس الأركان التشادي الجنرال أبكر عبدالكريم داود، إن «القوات التشادية ستؤمن الحراسة لهذه القوافل من الحدود النيجرية إلى نجامينا وصولاً إلى المطار وإلى الحدود الكاميرونية وصولاً إلى ميناء دوالا».

وقال مصدر عسكري فرنسي إن الجماعات المسلحة متواجدة بشكل كبير في منطقة «الحدود الثلاثة»، لكن «مستوى التهديد الأمني منخفض على الطريق» من نيامي إلى نجامينا.

وستشهد الأسابيع المقبلة استكمال انسحاب جميع القوات الفرنسية من النيجر، ويشمل الانسحاب النقل البري ثم البحري لعدد معين من المعدات الثقيلة عبر دولة ثالثة.

وينطوي كل خيار على مناقشات مع السلطات المعنية. وقال المتحدث باسم الجيوش الفرنسية «عندما نتحدث عن انسحاب بتنظيم وأمن وتعاون، فإن كل هذه الكلمات مهمة».

ويُعد ميناء كوتونو مثالياً لاستخدامه في هذا الإطار، لكن الحدود بين النيجر وبنين المعارضة للانقلابيين في النيجر، ما زالت مغلقة. وأضاف المتحدث باسم الجيوش الفرنسية أن دوالا في الكاميرون «تعتبر أحد الخيارات التي يمكن النظر فيها» لكنها ليست الخيار الوحيد.

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