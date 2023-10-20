«البنتاغون» تحذّر: الصين تسرّع من ترسانتها النووية

المصدر: واشنطن - وكالات

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنّ الصين تمتلك أكثر من 500 رأس حربي نووي جاهز للاستخدام في ترسانتها، ومن المحتمل أن تمتلك أكثر من ألف رأس حربي بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير جديد للبنتاغون نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز».

وقال التقرير أن مخزون بكين من الرؤوس الحربية النووية العاملة وصل إلى 500 في مايو ، ما يضعها على المسار الصحيح لتجاوز التوقعات السابقة، وفقاً للتقرير، وهو مسح سنوي للقدرات العسكرية الصينية بتكليف من الكونغرس. وتوقع المسح أن تمتلك الصين على الأرجح أكثر من 1000 رأس نووي جاهز للاستخدام بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير أن تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التقليدية وغير النووية «من شأنه أن يسمح لجمهورية الصين بالتهديد بضربات تقليدية ضد أهداف في الولايات المتحدة وهاواي وألاسكا».

وفي تقرير سابق قدّرت البنتاغون ما تمتلكه بكين بأكثر من 400 رأس نووي جاهز للاستخدام في عام 2021. وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين في مؤتمر صحفي حول التقرير: «نرى أن جمهورية الصين الشعبية تواصل تحديث وتنويع وتوسيع قواتها النووية بسرعة كبيرة». وأضاف التقرير: إنّ البحرية الصينية لديها أكثر من 370 سفينة وغواصة، مقارنة مع 340 سفينة في العام الماضي.

وقال البنتاغون الأسبوع الماضي، إنه قبل دعوة لحضور المنتدى الأمني ​​السنوي الأكبر في الصين في أواخر أكتوبر الجاري، في أحدث علامة على احتمال تحسّن العلاقات بين جيشي البلدين.

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