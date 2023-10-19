مطارات فرنسا تستأنف العمل بعد إخلائها بسبب تهديدات

المصدر: أ ف ب

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عادت الحركة إلى طبيعتها في ستة مطارات فرنسية أخليت، أمس، ساعات عدّة، بعد تلقّيها، عبر البريد الإلكتروني، تهديدات باعتداءات.

وكانت السلطات الفرنسية قد أعلنت أن مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس أخليت من أجل تبديد أي شكوك بأن التهديدات التي وصلتها قد تكون حقيقية. ولم تشمل إجراءات الإخلاء أي مطار باريسي.

وتزايدت التهديدات بوجود قنابل في فرنسا منذ قُتل مدرّس، الجمعة، شمالي البلاد، على يد شاب متطرّف.

وتم إخلاء متحف اللوفر وقصر فرساي، السبت والثلاثاء، على التوالي، بسبب إنذارات كاذبة بوجود قنابل، وتكرّر الأمر نفسه في قصر فرساي أمس.

وتوقفت، أمس، الحركة تماماً بعض الوقت على الأقل في مطارات تولوز وبوفيه وبوردو وبو.

ولم يعد هناك أيّ مطار فرنسي مغلقاً بالكامل، وفقاً لمنظمة مراقبة الحركة الجوية «يوروكونترول».

وكان متحدّث باسم المديرية العامة للطيران المدني أكد وجود إنذارات بقنابل وعمليات إخلاء محطات صباح أمس في أربعة مطارات، هي: ليل وليون وتولوز وبوفيه (شمال باريس)، لكن بدون إعطاء مزيد من التفاصيل على الفور.

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