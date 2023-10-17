في أول لقاء مع زعيم بالاتحاد الأوروبي.. بوتين يلتقي رئيس الوزراء المجري

المصدر: أ ب

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أجرى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، محادثات، اليوم "الثلاثاء"، مع فلاديمير بوتين، ليصبح أول زعيم لدولة عضو بالاتحاد الأوروبي يلتقي شخصيا الرئيس الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

والتقى الزعيمان في بيكين قبل منتدى دولي الحزام والطريق، ومثل اجتماعهما الذي ركز على مسألة حصول المجر على إمدادات الطاقة الروسية، نهاية لنحو 20 شهراً، تجنب خلالها القادة الغربيون الاتصال ببوتين على خلفية حرب أوكرانيا.

و قال أوربان لبوتين إن: "المجر لم ترغب مطلقاً في مواجهة روسيا، المجر كانت دائما حريصة على توسيع الاتصالات".

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تضررت بسبب العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو.

وأربك موقف المجر من الحرب شركائها الأوروبيين، وقاد إلى مأزق في مسألة تقديم المساعدات المالية والعسكرية لكييف.

ورفض أوربان تزويد أوكرانيا بالأسلحة ولم يسمح بمرورها عبر الحدود المجرية الأوكرانية.

كما هدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو، على الرغم من أنه صوت دائما لصالحها في نهاية المطاف.

يبدو أن اجتماع أوربان مع بوتين كان بمثابة منحة للرئيس الروسي الذي قد يشير إليه على باعتباره علامة على تعثر الوحدة في الاتحاد الأوروبي بشأن دعمه لأوكرانيا وإدانته لروسيا بسبب الحرب.

وقال بوتين إنه في حين أن فرص الحفاظ على العلاقات مع بعض الدول "محدودة في الوضع الجيوسياسي الحالي، إلا أنه من دواعي الارتياح أننا تمكنا من الحفاظ على العلاقات وتطويرها مع العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك المجر".

وتسببت بودابست في عرقلة حزمة مساعدات عسكرية من الاتحاد الأوروبي لكييف بقيمة 526 مليون دولار منذ مايو، وقالت إنها ستواصل القيام بذلك حتى تحصل على تنازلات من كييف فيما يتعلق بإدراج أحد البنوك المجرية كراع دولي للحرب.

قال أوربان الزعيم الشعبوي اليميني الذي انتقد مراراً العقوبات الغربية ضد روسيا، إن بلاده ظلت حريصة على الحفاظ على العلاقات مع موسكو التي تعتمد عليها المجر بشكل كبير في الحصول على الغاز الطبيعي والنفط والوقود النووي.

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