"البنتاغون": 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب للانتشار في الشرق الاوسط

المصدر: أ ف ب

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أعلن البنتاغون، الثلاثاء، أنه تم وضع نحو 2000 جندي أمريكي في حالة تأهب تحسباً لانتشار محتمل في الشرق الأوسط دعماً لإسرائيل في حربها مع حماس منذ الهجوم الدموي الذي شنته الحركة على أراضي الدولة العبرية.

وجاء في بيان للبنتاغون: "وضع وزير الدفاع لويد أوستن اليوم نحو ألفي جندي وسلسلة وحدات في حالة تأهب قصوى عبر أمر استعداد للانتشار، ما يزيد قدرة الدفاع الأمريكي على الاستجابة سريعاً للوضع الأمني المتطور في الشرق الأوسط"، موضحاً أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نشر قوات في الوقت الراهن".

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