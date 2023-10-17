بوتين يحذر من التحول لحرب إقليمية

المصدر: عواصم - وكالات

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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، عن قلقه من «زيادة كارثية» لعدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، ومن تصعيد محتمل للنزاع ليتحوّل إلى «حرب إقليمية»، وذلك خلال محادثات هاتفية مع نظرائه الإيراني والمصري والسوري والفلسطيني.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف لبوتين، إن الوضع في تصاعد وإن أعمال الجيش الإسرائيلي «عشوائية» والخطر يكمن في أن تبدأ إسرائيل عملية برية ضد غزة.

وأضاف ريابكوف لبوتين في اجتماع حضره أيضاً كبار قادة الاستخبارات والجيش في روسيا: «الخطر كبير في أن يخرج هذا الصراع برمته عن نطاق السيطرة».

في الأثناء، دعا وزير الخارجية الصيني إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، واقترح خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أن تعمل القوى العالمية الكبرى على تجنب وقوع كارثة إنسانية. وقال وانغ للافروف: «على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات، ويجب أن تلعب القوى الكبرى دوراً فعالاً». وأجرى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف محادثات مع وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني. وناقش الدبلوماسيان الأزمة في الشرق الأوسط.

في أنقرة، ناقش الرئيس رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك-هاتفياً- حل «الأزمة الإنسانية الخطيرة» في غزة. وفي القاهرة، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة خفض التصعيد في قطاع غزة، مشدداً على رفضه تعريض المدنيين لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير. وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الفرنسية أن القاهرة تكثف اتصالاتها لوقف الحرب.

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