حدث وتاريخ.. 17 أكتوبر 1610 تتويج لويس الثالث عشر ملكاً على فرنسا في ريمس. 1777 القوات الأمريكية تهزم البريطانيين في معركة ساراتوجا، وذلك أثناء حرب الاستقلال الأمريكية. 1979 فوز الأم تريزا بجائزة نوبل للسلام، وذلك نظراً لجهودها الإنسانية في مساعدة فقراء الهند والعالم. 2020 فوز حزب العمال بقيادة رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، في الانتخابات العامة النيوزيلندية. صورة التاريخ: 17 أكتوبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App