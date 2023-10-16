وزير الخارجية الكولومبي يطلب من سفير إسرائيل مغادرة البلاد

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

طلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا الإثنين من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد ردّ الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل وحماس.

ووصف ليفا على حسابه على منصة "إكس" تصريحات السفير غالي داغان ردًا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".

وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

والأحد أفاد الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية ليور هايات بأنه تم استدعاء سفيرة كولومبيا لدى إسرائيل مارغريتا مانياريز على خلفية تصريحات بيترو "العدائية".

وأعلنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة الأحد الماضي، بعد يوم من اختراق مقاتلي حماس أجزاء من السياج الحدودي الشائك وتنفيذهم هجمات على مقرات عسكرية وبلدات مجاورة خلفت أكثر من 1400 قتيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى القصف المتواصل منذ السابع أكتوبر إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل ما لا يقل عن 2750 شخصا في قطاع غزة، وإصابة 9700 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

الأحد، أعلنت إسرائيل التي تعد من أكبر مزوّدي الجيش الكولومبي بالأسلحة، "وقف الصادرات المرتبطة بالأمن" للدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية.

ردًا على البيان الذي صدر عن هايات، قال بيترو إن كولومبيا لا تدعم "الإبادة".

وأضاف "إذا اضطررنا إلى تعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل، فإننا سنعلّقها".

وتستخدم القوات الكولومبية المسلحة، المنخرطة منذ عقود في صراع مع مجموعات يسارية وقوات شبه عسكرية يمينية وعصابات مخدرات، أسلحة وطائرات إسرائيلية الصنع.

ويتمتّع البلد بتاريخ من العلاقات الدبلوماسية والعسكرية الوثيقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وانخرط بيترو أيضًا في حرب كلامية عبر الانترنت مباشرة مع السفير داغان الذي كان قد دعا الرئيس الكولومبي إلى التنديد بالهجوم ضدّ المدنيين الأبرياء.

ردّا على ذلك، قال بيترو "الإرهاب يتمثل في قتل الأطفال الأبرياء، أكان ذلك في كولومبيا أو فلسطين".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز