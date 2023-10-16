وصول طائرة تابعة للجيش الألماني تقل ركاباً من إسرائيل

المصدر: د.ب.أ

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هبطت طائرة أخرى تابعة للجيش الألماني، وعلى متنها 60 راكباً ألمانياً من إسرائيل في المطار العسكري بمنطقة فونشتورف بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا.

وأقلعت طائرة النقل العسكرية "إيه 400 إم" من تل أبيب في الساعة 2.45 صباح اليوم الاثنين، وفق ما أعلنت قيادة العمليات في الجيش الألماني على منصة إكس، مضيفة أنه تم حتى الآن نقل 222 شخصاً جواً من إسرائيل إلى ألمانيا. وهذه رابع رحلة تسيرها القوات الألمانية لإسرائيل لجلب ألمان من هناك.

وقالت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الألمانيتان، أمس الأحد، إنه إذا تفاقم الوضع، فإن الجيش الألماني مستعد أيضاً لإجلاء عسكري. ووفق البيانات، يجري اتخاذ مزيد من الاستعدادات، كما قرر فريق الأزمات تعزيز فرق دعم إدارة الأزمة التي تم إرسالها إلى المنطقة.

وبعد حوالي أسبوع من الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل، يشارك الجيش الألماني بشكل مباشر في إخراج مواطنين ألمان من إسرائيل، بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لهجوم واسع النطاق على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وفي الأيام الماضية ساعدت وزارة الخارجية بالفعل حوالي 2800 مواطن ألماني وأفراد أسرهم على مغادرة البلاد، وقد عاد معظمهم على متن رحلات طيران خاصة لشركة لوفتهانزا.

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