بوتين: لا نسعى إلى إنشاء تحالف عسكري مع الصين

المصدر: موسكو - وكالات

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رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، تلميحات غربية تشير إلى أن الولايات المتحدة تعدّ لحرب متزامنة تخوضها ضد روسيا والصين، فيما قال إن واشنطن وبكين لا تسعيان إلى إنشاء تحالف عسكري.

وأضاف بوتين: «لقد قلنا ذلك مرات عديدة: نحن لا نسعى إلى الاتحاد في واحد من التحالفات العسكرية أو السياسية، لكن الأمريكيين هم الذين يفعلون ذلك بالضبط»، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بوتين «علاوة على ذلك، فإنهم يجبرون حلفاءهم على الحط من قدر العلاقات مع روسيا والصين». وتابع أن «التفكير في نشوب حرب بين قوى نووية أمر خطير، لا أعتقد أن هذا تفكير سليم يدور في ذهن شخص سوي بالقول إن الولايات المتحدة تعد لخوض حرب مع روسيا. حسناً، كلنا مستعدون لحرب، لأننا نتبع المبدأ الأزلي: إذا أردنا السلام نستعد للحرب».

يأتي ذلك، بعدما قالت لجنة مؤلفة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكّلها الكونغرس، الخميس الماضي، إن واشنطن يجب أن تعد لحرب متزامنة محتملة مع موسكو وبكين، من خلال توسيع القوات الاعتيادية، وتقوية التحالفات، وتعزيز برنامجها لتحديث أسلحتها النووية.

وأوضح بوتين أن الرئيس الصيني شي جين بينغ «شريك شامل وهادئ، ولكنه عملي وموثوق»، مضيفاً: «إذا اتفقنا معه على شيء ما، يمكننا التأكد من تنفيذ الاتفاق من كلا الجانبين». فيما أشار إلى أن بلاده والصين لا تسعيان إلى إنشاء تحالف عسكري.

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