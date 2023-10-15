نتائج الانتخابات البولندية محتدمة والمعارضة تعلن فوزها

المصدر: أ ب

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كانت نتيجة الانتخابات البولندية متقاربة حيث أظهر استطلاع للرأي عند خروج الناخبين أن حزب القانون والعدالة الحاكم فاز بأكبر عدد من الأصوات يوم الأحد لكنه فقد الدعم مقارنة بالانتخابات الأخيرة.

وقال زعيم المعارضة دونالد توسك إن ائتلاف أحزاب المعارضة لديه ما يكفي من الأصوات للفوز بالانتخابات.

وأشار استطلاع إبسوس عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع إلى أن المعارضة مجتمعة من المرجح أن تفوز بـ 248 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 460 مقعداً. حصل حزب القانون والعدالة، بحسب التوقعات، على 200 مقعد، فيما حصل حزب الكونفدرالية اليميني المتطرف على 12 مقعدا.

وقال توسك: "أنا أسعد رجل على وجه الأرض. لقد فازت الديمقراطية. وفازت بولندا".

واعترف زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي بأن النتيجة غير مؤكدة.

وخاضت ثلاثة أحزاب معارضة، وهي الائتلاف المدني، والطريق الثالث، واليسار الجديد، الانتخابات على قوائم منفصلة ولكن بنفس الوعود بالسعي للإطاحة بحزب القانون والعدالة واستعادة العلاقات الجيدة مع الاتحاد الأوروبي.

وما زال يجري فرز الأصوات وتقول اللجنة الانتخابية بالولاية إنها تتوقع ظهور النتائج النهائية بحلول صباح الثلاثاء.

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