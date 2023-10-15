زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب مدينة أهواز جنوب غربي إيران

المصدر: د ب ا

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تعرضت مدية اهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربى البلاد، اليوم الاحد، إلى زلزال بلغت قوته 3ر5 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب المعلومات الواردة، فقد وقع هذا الحادث عصر اليوم الأحد وقد شعر بارتداداته أهالي أكثر المناطق في محافظة اهواز نظرا لقوته، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و 100 ألف مصاب.

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