ألمانيا تحذّر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان

المصدر: أ.ف.ب

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حضّت الحكومة الالمانية، مواطنيها على تجنّب السفر إلى اسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان، بسبب تصاعد العنف في المنطقة. وتعتبر هذا التحذير الأعلى درجة الذي يصدر عن الحكومة الألمانية. وقالت وزارة الخارجية الالمانية، في بيان: "بسبب تصاعد العنف في المنطقة على خلفية الهجمات الكبيرة التي نفّذتها حماس في وقت السابق من اكتوبر، نحذّر من السفر إلى أي من البلدان والمناطق المذكورة".

وأوضحت على منصة "إكس"، بأن التحذير من السفر لا يصدر عادة إلا إذا كان هناك خطر موت أو خسارة أحد الأطراف. وأصدرت ألمانيا بالفعل، تحذيراً من السفر إلى قطاع غزة ومناطق معيّنة في لبنان.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة المواطنين الألمان الذي يريدون مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وإضافة إلى خيارات الرحلات التجارية وطائرتين تابعتين لسلاح الجو الألماني تعيدان مواطنين ألماناً من إسرائيل الأحد، أعلنت الحكومة أن جيشها مستعد لبذل المزيد.

وقال البيان: "إذا لزم الأمر، يمكن ترتيب المزيد من رحلات سلاح الجو، في حال تدهور الوضع، فإن الجيش الألماني على استعداد لتنفيذ عملية إجلاء عسكرية". وأضاف أن الرحلات التجارية المغادرة للبنان ما زالت خياراً قائماً.

ودعت الوزارة المواطنين الألمان في المناطق المتأثرة، للمسارعة إلى تسجيل أسمائهم على قائمة الأزمات الإلكترونية ليكون بالإمكان إبلاغهم بآخر التطورات المرتبطة بإمكانات المغادرة.

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