الجمهوريون يرشحون حليفاً لترامب لرئاسة مجلس النواب

المصدر: واشنطن - وكالات

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انتخب الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي النائب جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية وحليف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليكون مرشحهم لمنصب رئيس المجلس.

وفى جلسة استمرت لساعات مساء أول من أمس، استمع النواب الجمهوريون، المحبطون من الصراع المستمر منذ أسبوع، إلى كل من جوردان ومنافسه أوستن سكوت، الذي أطلق محاولة في اللحظات الأخيرة ليكون المرشح للمنصب.

وكان جوردان خسر بفارق بضئيل أمام سكاليز فى تصويت الجمهوريين قبل أن ينسحب نائب لوزيانا سكاليز من السباق بعد يوم. وحصل جوردان على تأييد 124 صوتاً، مقابل 81 لسكوت. وبذلك حصل جوردان على عدد أكبر من الأصوات التي حصل عليها سكاليز، 113، لكن أمامه الكثير من العمل المطلوب للحصول على الأصوات 217 المطلوبة لانتخابه.

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن صعود جوردان سيعزز تحول الحزب الجمهوري صوب اليمين المتشدد، لا سيما في مجلس النواب، ويمكن أن يجعل رئيس المجلس واحداً من الحلفاء الرئيسيين لترامب، والذي وكان مسانداً له في مساعي قلب نتائج انتخابات 2020 ودافع عنه في مساعي عزله عن دوره في أحداث اقتحام الكونغرس.

وقالت الصحيفة إن ترشيح جوردان لم يكن بمثابة إنجاز احتفالي بقدر ما كان علامة عدم استقرار للجمهوريين الذين غرقوا في الفوضى في الأسبوع الماضي في ظل انقسامات عميقة.

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