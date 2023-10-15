إجلاء 5 آلاف شخص جراء الفيضانات في فيتنام

المصدر: هانوي - وكالات

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أجلي 5 آلاف شخص وتوفي آخران، أمس بعدما جرفتهما مياه الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في وسط فيتنام، حيث غمرت المياه نحو 500 منزل في مدينة دا نانغ الساحلية.

وأشارت هيئة إدارة الكوارث في فيتنام، أن المياه غمرت نحو 500 منزل في الأيام الأخيرة.

ومنذ الثلاثاء الماضي، يسجل هطول أمطار غزيرة في مدينة دا نانغ الساحلية، فضلاً عن مناطق من محافظتي ها تين وكوانغ نام.

وقضى رجل يبلغ 61 عاماً، وفتى في الثالثة عشرة غرقاً في الفيضانات.

وأوضح دين ثي تو أوين المقيم في المدينة، أن مياه الفيضانات وصلت إلى مستوى الخصر، واضطر أفراد عائلتي إلى الصعود إلى الطابق العلوي، قبل أن يصل عمال الإغاثة لإجلائنا.

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